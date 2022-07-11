Muğla'da çocuğa köpek saldırısı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolda dondurma yiyen çocuğa golden cinsi köpek saldırdı.

Olay Müştakbey Mahallesi Pirinçler Sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Sokakta dondurma yiyerek yürüyen 12 yaşındaki Kadir Ç. golden cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Saldırıda çocuk kolundan yara alırken, köpek ise sahibi tarafından alındı.

Mahalle sakinleri çocuğa köpeğin saldırısı sonrası Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi. Olay yerine 112 ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kolu köpek tarafından ısırılan Kadir Ç. ambulans ile Menteşe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayı gören Mustafa Yılmaz isimli vatandaş, "Bizim mahallemizdeki köpekler iyi köpekler. Golden cinsi köpekler bunlar fakat hiç ısırmazdı, buralarda gezerdi. Zaten bu köpek eğitilmiş bir köpek parayla tutulmuş eğitilmiş köpekler çok akıllı bir köpek idi. Nedense çocuğun elinde bir şeyler varmış herhalde. Dondurma gibi bir şey vardı herhalde. Onu yemek mi istedi ne oldu çocukla birlikte sesleri duyunca hemen çıktı komşular. Hemen ısırmış ama köpek birden bire ısırma değil ama dövüşme ile ısırmış kendisini korumuş galiba. Köpekten korkmuş herhalde bir şey vurdu ise köpekte ısırmıştır, kendisini korumuştur. Her zaman çocuklar ile gezen bir köpek. Çocuklar üstüne çıkarlar onlarla oyun oynayan bir köpek. Çok güzel bir köpek, bizler de seviyoruz bu köpeği tabi canı yanınca tabi bir şey yaptıysa yapabilir" dedi. - MUĞLA