Muğla'da çocuklara Hacivat ve Karagöz'lü Kovid-19 eğitimi - Son Dakika

Muğla Milli Eğitim Müdürlüğünce, uzaktan eğitim faaliyetlerine destek sağlamak ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı çocukları bilinçlendirmek amacıyla Hacivat ve Karagöz oyunu videosu hazırlandı.

"Okul Evimde" adı altında hazırlanan portalda yayınlanmaya başlanan "Hacivat ve Karagöz Evimde" isimli 6 dakikalık gölge oyunu videosu müdürlüğün sosyal hesaplarında ve web sitesinden yayınlandı.

Videoda Kovid-19 tedbirleri, sosyal mesafe kuralları, kişisel sağlık ve bakım konularına işaret ediliyor.

Muğla Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, yaptığı açıklamada, Hacivat ve Karagöz gibi kültürel bir değeri hatırlattıkları video sayesinde çocuklara, uzaktan eğitim derslerini takip etmenin önemini de eğlenceli bir şekilde anlattıklarını belirtti.