Elcik Mahallesi Taşdibi Sokak'ta bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kısa sürede evi saran alevleri fark edenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

Kaynak: AA

Dalaman, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da çöp yığınları biriktirilen ev yanarak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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