Muğla'da çöplük alev alev yandı
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Muğla'da çöplük alev alev yandı Milas'ın Ören Mahallesinde gece saatlerinde başlayan çöp-moloz yangını sabaha karşı kontrol altına alındı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:15 Kaynak: İHA
'da çöplük alev alev yandı Milas
'ın Ören
Mahallesinde gece saatlerinde başlayan çöp-moloz yangını sabaha karşı kontrol altına alındı.
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesi turistik Ören mahallesinde gece saatlerinde başlayan çöp, moloz ve zeytinlik yangını sabah saatlerinde kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başladı.
Ören Mahallesinde gece saat 01.00 sıralarında çöplük ve molozların bulunduğu alanda yangın başladı. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Çöp, moloz, anız ve zeytinlik alanda başlayan yangına ekiplerin gece boyunca müdahale etti. Sabah
saatlerinde kontrol altına alınan yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.
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