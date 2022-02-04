Muğla'da çöpten elektrik üretiliyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesinin metan gazını enerjiye dönüştüren tesisi sayesinde atıklar işlenerek elektrik üretimi yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi, vahşi depolama alanlarını ortadan kaldırarak çevreye zarar vermesine engel oluyor.

2018 Kasım ayında devreye alınan tesislerle 99 milyon 603 bin kilovat elektrik üretildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, elektrik üretiminin ülke genelinde büyük önem kazandığını belirterek, mümkün olan tüm imkanlarla elektrik üretimini arttırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gürün, çöpün yanı sıra güneş enerji panelleri ile kurulu gücü arttırmak ve buradan da önemli bir elektrik üretimi sağlamak istediklerini anlatarak, "İl genelinde 5 merkezde kurduğumuz biyokütle enerji santralleri sayesinde önemli bir enerji üretimi sağlıyoruz. Bu şekilde hem çevreyi koruyoruz hem de elektrik üretiyoruz. Sadece çöp değil güneşten de elektrik üretimi için yeni projeler üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Gürün, kentte yapılan yeni inşaatların çatılarına da güneş panelleri koyup buraların kendi enerjilerini karşılamasını sağladıklarını dile getirdi.