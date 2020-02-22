Muğla'da çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı - Son Dakika

Muğla'da çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı

6 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da çukura düşen köpek yavrularını itfaiye kurtardı, System.String[]

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kullanılmayan bir evdeki çukura düşen 5 köpek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Pınar Mahallesi'nde kullanılmayan bir evin tuvalet çukurundan köpek seslerini duyan Bekir Kanat, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ve 5 metrelik çukurun betonunu kırarak merdiven yardımıyla aşağıya inen itfaiye ekipleri, 5 köpek yavrusunu yukarı çıkardı.

Ekipler ve çevredeki vatandaşlar, uzun süredir aç kalan köpek yavrularına süt verdi. Köpeklerin sahibi Kanat ise ekiplere teşekkür etti.

Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 07:58 Kaynak: AA
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