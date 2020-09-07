Ekipler, Gündoğan Mahallesi'nde bir otelde çalıştığı belirlenen M.S'yi, iş yerinde gözaltına aldı. Daha sonra M.S, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği ileri sürülen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'a hakaret ettiği iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı

PSG'de Neymar, Di Maria ve Paredes'in ardından Mbappe'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı

Everton, Galatasaray ile adı geçen James Rodriguez'i kadrosuna kattı

Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı

Altay ile anılan Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes'e imza attı

RB Leipzig, Trabzonsporlu Alexander Sörloth için yaptığı teklifi yükseltti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yüz yüze eğitim ve uzaktan eğitim birlikte gerçekleştirilecek

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Dünya bir sonraki salgın için daha iyi hazırlanmalı