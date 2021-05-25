Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları öncesi hazırlıklar değerlendirildi

Muğla'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları 25-27 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde gerçekleştirilen toplantıda, yapılan hazırlıklar ve alınan tedbirler değerlendirildi.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen yarışların bu yıl iki etap olarak planlandığı, ilk etabının Muğla'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Organizasyona Türkiye'den 100 ekipte bin sporcu, Ukrayna, Rusya, Romanya, Bulgaristan ve Yunanistan'dan da 20'nin üzerinde ekipte 300'den fazla yabancı sporcunun katılması bekleniyor.

Yat yarışlarının Marmaris Meydanı'ndan başlayıp Bodrum Kalesi önünde bitirilmesi öngörülüyor.

Toplantıya Muğla'daki ilçe kaymakamları ve belediye başkanlarının yanı sıra, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Vedat Tezman, Türkiye Açık Deniz Yarış Kulübü ve İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Eker, oda başkanları ve seyahat acenteleri birliği temsilcileri katıldı.