Muğla'da engelli öğrencilere spor malzemeleri dağıtıldı

Muğla'da Cumhurbaşkanlığınca engellilere dağıtılmak üzere yollanan spor malzemeleri, düzenlenen törenle sahiplerine ulaştırıldı.

Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen törende Muğla Valiliğince yürütülen "Muğla'da Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi" tanıtımı yapıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı'nın himayesinde Muğla'da eğitimden sağlığa, altyapıdan üstyapıya her alanda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yatırımların gençlere spor yapmanın yanı sıra sosyal etkinliklerle de bir araya gelme fırsatı sunduğunu ifade eden Tavlı, "Buradaki sinerji Muğla'nın 13 ilçesine yayılıyor. Özellikle engelli sporcularımızın aileleriyle bu etkinliklere destek vermesi çok önemli. Onlar hayatın her alanında bize destek veriyor, güç katıyorlar. Yapılan çalışmalarda engelli aileleriyle olmaktan mutluluk duyuyoruz. İnşallah daha güzel projelere imza atacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ise Muğla'da Spor Aşkı Engel Tanımaz Projesi'nin engelli ailelerini talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini anlattı.

Proje kapsamında engelli bireylerin servislerle evlerinden alınarak tesislere getirileceğini belirten Açıkbaş, şunları kaydetti:

"20 antrenör, 4 gençlik lideri, 2 psikolog, 1 fizyoterapist ve 15 gönüllü gencimiz ile evlatlarımıza farklı branşlarda eğitim vereceğiz. Kardeşlerimizin mutlu olduklarını görmek onların gelişimlerine katkılar sunmak bizlerin en büyük motivasyon kaynağı. Amacımız yaz boyunca sürecek olan projemizin sonunda geçlerimizin ortaya çıkardığı ürünleri sergilemek, mini konserler vermek ve küçük müsabakalar ile kendilerini ifade etmelerine imkan sağlamayı planlamaktayız."

Törende, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan ile Mehmet Yavuz Demir de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri engellilerle voleybol, basketbol, bocce, masa tenisi oynadı. Protokol, engellilerin yaptığı el sanatları stantlarını gezdi.

Daha sonra, Cumhurbaşkanlığınca engellilere dağıtılmak üzere yollanan spor malzemeleri, sahiplerine teslim edildi.

Törene, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Hüseyin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, kurum müdürleri ile engelli aileleri katıldı.