Dönmez, toplantıya katılan kurul üyelerine yaptıkları çalışma için teşekkür etti.

Muğla İl Jandarma Komutanlığında kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda ceza infaz kurumlarının yönetimi, hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetlerinin düzenli yürütülmesi hususları ele alındı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da ceza infaz kurumları koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

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