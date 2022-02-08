Üye Girişi
Dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika

Dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı

08.02.2022 15:30

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan kurtarma ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yakaköy Mahallesi Çilek Dağı mevkisinde bir dananın üç gündür dağdaki kayalıklarda ayağının sıkışması sonucu mahsur kaldığı ihbarını alan Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllüleri, belirtilen bölgeye gitti.

Ekiplerin yaklaşık üç saatlik çalışması sonucu iş makinesinin yardımıyla kurtarılan büyükbaş hayvan sahibine teslim edildi.

Dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı
Dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı
Dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı
Dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı

YORUMLAR
500

Arama Kurtarma, Toros Dağları, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:32 Büyükçekmece'de diri diri gömülen Murat Kartal'ı teslim eden polislerin yeni görüntüleri bulundu!
14:49 Koyunlar kuzularıyla buluştu: Herkes annesini tanıdı!
16:21 Hem rahibe, hem hırsız, hem kumarbaz! 825 bin doları çaldı, kumarda kaybetti
15:30 Duygulandıran vefa! "Bali" adlı köpek sahibinin tabutunun başından ayrılmadı
15:50 Belediye Başkanı açıkladı: Isparta'da 9 köye hala elektrik verilmedi
16:12 Bunu biliyor muydunuz? Elektrikli aletleri 22.00'den sonra kullanırsanız, yüzde 14 tasarruf edebilirsiniz!
16:02 Son Dakika: Isparta'da faturaların tahsilatı bir ay ertelendi! Elektrikler günlerce kesik kalmıştı!
15:49 Ayçiçek yağı indirimi çabuk bitti! Fiyatlar yine yükselişte
15:45 Korkunç olay! 1 yaşındaki bebek, yuttuğu pil yüzünden feci şekilde hayatını kaybetti
15:39 Meydan okudu! CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Erdoğan karşıma çıksın, onu sandıkta göndereyim
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 16:44:39. #1.11#
SON DAKİKA: Dağda mahsur kalan büyükbaş hayvan iş makinesiyle kurtarıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement