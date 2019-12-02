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Muğla'da dağda mahsur kalan kişiyi itfaiye ve AKUT ekipleri kurtardı

7 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağda mahsur kalan kişi itfaiye ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da dağda mahsur kalan kişiyi itfaiye ve AKUT ekipleri kurtardı, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dağda mahsur kalan kişi itfaiye ve AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Ramis Demircan (23) İçmeler Mahallesi'ndeki dağlık ve sarp arazide yürüyüşe çıktı.

Yörede İçmeler Kanyonu olarak bilinen bölgede yolunu kaybederek çıktığı kayalıklarda mahsur kalan Demircan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine itfaiye ve AKUT ekipleri sevk edildi. Ekipler, mahalle sakinlerinin de yardımıyla bir saatlik çalışma sonucunda ulaştıkları Demircan'ı güvenli bölgeye indirdi.

Demircan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Marmaris, İçmeler, İtfaiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 08:46 Kaynak: AA
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