Dalaman Havalimanı yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika

Yangına 3 helikopter, 2 uçak ve karadan çok sayıda ekiple müdahale edildi.

Köyceğiz , Milas, Menteşe, Seydikemer , Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerinde devam eden orman yangınlarına müdahale sürerken Dalaman Havalimanı yakınlarındaki Kuzpınar mevkisinde orman yangını çıktı.

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