Muğla'da dalgıçlar deniz dibi temizliği yapacak - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen deniz dibi temizliği 5 Şubat'ta başlıyor.

Bodrum Belediyesince bu yıl altıncısı düzenlenecek etkinlik kapsamında dalgıçlar Yalıçiftlik, Gümbet, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Gölköy, Bodrum Merkez, Torba ve Güvercinlik olmak üzere 13 noktada deniz dibi temizliği gerçekleştirecek.

Bodrum Belediyesi personelinden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış ekibinde görevli dalgıçlar, yarımadadaki koyları 5 ay sürecek çalışmalarla, denize atılmış ya da mevsimsel şartlar nedeniyle denizde birikmiş atıklardan arındıracak.

Her yıl düzenlenen temizlik çalışmalarıyla Bodrum koylarındaki kirlilik oranında büyük ölçüde azalma olduğu belirtildi.