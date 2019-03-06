Son Dakika Haberleri: Muğla'da Dalgıçlar Denizden Atık Çıkardı

Muğla'da Dalgıçlar Denizden Atık Çıkardı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından çok miktarda atık çıkardı.

Muğla'da Dalgıçlar Denizden Atık Çıkardı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde deniz dibi temizliği yapan dalgıçlar, su altından çok miktarda atık çıkardı.

Bodrum Belediyesi dalış ekiplerince, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Akyarlar Mahallesi'nde devam edildi.

Akyarlar Koyu'nda ve yakın çevresinde bir saat süren temizlik çalışmasında, su altından plastik, cam, metal, tekstil, ahşap ve araç lastiği gibi çok sayıda atık çıkarıldı.

Toplam 14 dalgıcın katıldığı çalışmada, tekneyle karaya getirilen atık malzemeler burada bir süre sergilendi. Çevrenin korunması bilincini artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe, bir grup ortaokul öğrencisi de katıldı.

Yalıkavak Profilo Marina Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde katıldıkları deniz dibi temizliğine destek oldu. Görevliler, etkinliğe katılan öğrencilere atıkların doğaya verdiği zararlar konusunda eğitici bilgi verdi.

Yaklaşık 300 kilogram ağırlığındaki atıklar, daha sonra kamyonete yüklenerek Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:56 Kaynak: AA

Akyarlar, Bodrum, Muğla, Güncel
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