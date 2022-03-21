Muğla'da darbedildiğini öne süren doktor psikiyatri servisinden 10 gün rapor aldı - Son Dakika

Muğla'da 14 Mart Tıp Bayramı'nda acil serviste görev yaptığı sırada darbedildiğini ileri süren ve daha sonra hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan doktor, psikiyatri servisinden 10 gün rapor aldı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde yaşanan olayın güvenlik kamerası görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından Başhekimlikçe, acil serviste görevli doktor T.T. hakkında idari soruşturma yürütülüyor.

Psikiyatri servisinden 10 gün rapor alan doktor T.T. hakkındaki adli ve idari soruşturmanın sürdüğü, görevine iade edilen Uzman Çavuş A.A'nın da geçirdiği rahatsızlık nedeniyle aldığı raporun süresinin dolmasının ardından işe başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğince, Uzman Çavuş A.A'nın tedavisinin ardından hastanenin arka kapısından götürülmesi yönündeki talebine karşı çıkarak kapıyı kilitleyen sorumlular hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

Olay

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde görevli doktor T.T. ile hastaneye tedaviye gelen Jandarma Uzman Çavuş A.A. arasında tartışma çıkmış, A.A'nın doktoru darbettiği öne sürülmüştü.

Olay sonrasında A.A, hakkında adli ve idari işlem başlatıldığı için tedbiren görevinden uzaklaştırılmıştı.