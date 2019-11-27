Son Dakika Haberleri: Muğla'da darbettikleri kişinin parasını aldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı
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Muğla'da darbettikleri kişinin parasını aldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağma suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Muğla'da darbettikleri kişinin parasını aldıkları öne sürülen iki zanlı tutuklandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yağma suçundan gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Güvercinlik Mahallesi'nde alçı işiyle uğraşan bir kişinin ormanlık alana götürülerek darbedildiği ve cebindeki 800 lirasının zorla alındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği öne sürülen A.G. ve H.D, Güvercinlik Mahallesi'nde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Mağdur Ahmet D, yaptığı açıklamada, "işe gidiyoruz" bahanesiyle araçla götürüldüğü ormanlık alanda saatlerce darbedildiğini öne sürdü.

İki şüphelinin kendisine, işi bırakmalarına sebep olduğu için saldırdığını iddia eden Ahmet D, "Bana kumpas kurdular. Kendileriyle hiçbir şekilde husumetimiz yoktu. Yapanlardan birisini iki yıldır tanıyordum, diğer kişiyle ise yeni tanışmıştım. Cebimden 800 liramı aldılar. Beni kabloyla ağaca asmaya çalıştılar. Omuzlarımda, kollarımda ve bacaklarımda darp izlerim var. Ormanda kaçarak kurtuldum. Her ikisinden de şikayetçiyim." diye konuştu.

Güvercinlik, Jandarma, Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:52 Kaynak: AA
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