Son Dakika Haberleri: Muğla'da Darp ve Cinsel Saldırı İddiası

Muğla'da Darp ve Cinsel Saldırı İddiası

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde zorla girdiği evde darbettiği kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Taşyaka Mahallesi Keloğlu Boğazı mevkisinde T.İ'nin (30) yaşadığı eve zorla giren R.G. (33), darbettiği kadına bıçak zoruyla cinsel saldırıda bulundu.

T.İ'nin bağırması üzerine evden yarı çıplak halde kaçan R.G, saklandığı çalılık alandaki çukurda polis ekiplerince yakalandı.

Alkollü olduğu tespit edilen R.G'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Öte yandan, R.G'nin "cinsel saldırı" suçundan sabıkası olduğu öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:16 Kaynak: AA

Taşyaka Mahallesi, Fethiye, Muğla, Güncel
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