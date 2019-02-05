Muğla'da Deneyap Teknoloji Atölyesi Açılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Türkiye genelinde 12 ilde açılacak DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile gençlerin teknolojiyi doğru kullanarak neler yapabileceğini göstermek...

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı kapsamında Türkiye genelinde 12 ilde açılacak DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile gençlerin teknolojiyi doğru kullanarak neler yapabileceğini göstermek istediklerini bildirdi.





Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde, kentteki okul müdürlerinin katıldığı toplantıda konuşan Ulusan, Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında kurulan "DENEYAP Teknoloji Atölyesi"nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının ortak çalışması sonucu 81 ilde hayata geçirildiğini ifade etti.





Proje çerçevesinde DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin ilk etapta kurulacağı 12 il arasında Muğla'nın da bulunduğunu vurgulayan Ulusan, atölyelerin 4, 5, 8 ve 9'uncu sınıf ile lise hazırlık öğrencilerine yönelik olduğunu hatırlattı.



Türkiye'de, geleceğin bilim insanlarını, araştırmacılarını, girişimcilerini keşfetmeyi ve geliştirmeyi hedefleyen DENEYAP Teknoloji Atölyelerinin 2020 yılı sonuna kadar 81 ildeki gençlerle buluşturulmasının planlandığını belirten Ulusan, şöyle konuştu:



"Proje çerçevesinde kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli ile tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, siber güvenlik, enerji teknolojileri, havacılık ve uzay, nanoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanıyor.





Ortaokul başlangıç ve lise başlangıç çağı olmak üzere iki yaş grubunda, 3 yıllık bir program olarak sunulan eğitimler ise tamamen ücretsiz olacak."





Ulusan, Muğla'dan seçilecek 160 gençle 3 yıl çalışma yürüteceklerine işaret ederek, "İnşallah 10-15 yıl sonra Türkiye'nin uzay teknolojisinde söz sahibi olacak gençleri Muğla'dan çıkartacağız." diye konuştu.





Proje çerçevesinde kurulacak teknoloji atölyelerinde, yenilikçi bir eğitim modeli ile gençlere teknoloji ile ilgili gerçek alanı sunmak istediklerini ifade eden Ulusan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Dünya genelinde teknoloji denilince ilk olarak akıllara internet kullanımı geliyor. Bu bağımlılık seviyesinde olduğundan, biz bağımlılıkla yapılan mücadeleyi kötü tarafını göstererek değil aynı materyalin doğru tarafını göstererek bu çalışmayı yapıyoruz. Gençlerimizin teknolojiyi doğru kullanarak neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Eğitimle birlikte tasarım ve üretim boyutu olacak. Üniversitelerle bu anlamda iş birliği yapacağız."



Toplantıya, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam, Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Muğla Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Ahmet Bayramer ve okul müdürleri katıldı.

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