Son Dakika Haberleri: Muğla'da Deniz Dibi Temizliği

Muğla'da Deniz Dibi Temizliği

48 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Muğla'da Deniz Dibi Temizliği, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dalgıçlar tarafından deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi dalış ekibince gönüllü dalgıçların da desteğiyle ilki 2015 yılında gerçekleştirilen deniz dibi temizlik çalışmasına bu yıl Bitez Mahallesi'nden başlandı.

Bitez limanı ve yakın çevresinde 11 dalgıcın katıldığı ve 1,5 saat süren temizlik çalışmasında otomobil lastiği, metal ve plastik boru, balık sepeti, cam ve plastik şişeler, teneke kutu, içi zeytin dolu plastik şişe, halat, tabela, duş kabini parçası gibi çok sayıda atık madde çıkarıldı.

Atıklar bir süre karada sergilendi.

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdür vekili Engin Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizden çıkarılan atık miktarının her yıl azaldığını söyledi.

Vatandaşlar, denizlerin temiz tutulması için daha bilinçli olunması gerektiğini dile getirdi.

Sergilenen atıkların Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüleceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 02:43 Kaynak: AA

Bitez, Bodrum, Muğla, Güncel
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