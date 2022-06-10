Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika
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Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı

10.06.2022 19:30
Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Göcek Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından Osmanağa ve Ayten koylarında gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi.

Yaklaşık 2 saat süren temizlikte denizden mangal, cam, plastik şişe, halı, plastik kasa, teneke kutu, zincir, halat, bebek arabası, çöp kutu su, sandalye, elektronik malzeme, su boruları, boya kutuları, halı, battaniye ve cep telefonundan oluşan 300 kilogram atık çıkarıldı.

Dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkartılar atıklar, farkındalık yaratmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için Göcek Meydanı'nda sergilendi.

Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı
Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı
Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı
Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı
Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı

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Muğla Büyükşehir'den Göcek'te Deniz Dibi Temizliği Muğla Büyükşehir'den Göcek'te Deniz Dibi Temizliği
Kaynak: AA

Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

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