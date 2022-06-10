Dalgıçlar tarafından deniz dibinden çıkartılar atıklar, farkındalık yaratmak ve vatandaşların dikkatini çekmek için Göcek Meydanı'nda sergilendi.

Göcek Mahallesi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi dalgıçları tarafından Osmanağa ve Ayten koylarında gerçekleştirilen deniz dibi temizliğine Akdeniz Koruma Derneği de destek verdi.

Kaynak: AA

Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da deniz dibi temizliği yapıldı - Son Dakika

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