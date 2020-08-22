Muğla'da "Deniz Kaplumbağalarını Koruma" projesi başlatıldı - Son Dakika

Muğla'daki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), caretta carettaların balıkçılık av araçlarına takılma, ölüm oranları, beslenme alanlarının daha detaylı araştırılması amacıyla "Deniz Kaplumbağalarını Koruma" projesi başlattı.

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, Ortaca Dalyan'daki bir otelde gerçekleştirilen proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, projenin AB tarafından da desteklendiğini söyledi.

Proje için geçen yıl İspanya, İtalya, Arnavutluk, Tunus ve Türkiye'den temsilcilerle yola çıktıklarını dile getiren Kaska, "4 yılı kapsayacak proje ile deniz kaplumbağalarının balıkçılık av araçlarına takılma ve ölüm oranlarını, yaşam bölgeleri ile beslenme alanlarını, rehabilitasyon merkezlerinin kapasitesini ve iletişim ağlarını, hayalet ağların deniz kaplumbağasına etkisini araştıracağız." diye konuştu.

Kaska, proje ile caretta carettalar hakkında daha net bilgilere sahip olacaklarını kaydetti.

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan da projeyi önemsediklerini ve destekleyeceklerini söyledi.

Uluslararası kültürün ve uluslararası mirasın bir parçası olduğunu düşündükleri caretta carettaların varlığını sürdürmesi noktasında atılacak her adımda kendilerinin de yer alacağını ifade eden Erdoğan, "Göçmen bir tür olan carettaların başka noktalarda da devam eden hayat serüvenine biz de yapılan çalışmalara destek vererek bir noktasında dokunuyoruz." dedi.

Toplantıya, Ortaca Belediye Başkan Vekili Mustafa Kara ile ilgili kurum temsilcileri katıldı.