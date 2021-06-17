Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Muğla'da deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik denetim yapıldı

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında denizde denetim gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ve Datça ilçelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında denizde denetim gerçekleştirildi. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, turistik ilçede yat limanındaki teknelerde çalışma yapıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botla denize açılan ekipler, Fethiye ve Ölüdeniz atık su arıtma tesisinde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Mikrobiyolojik kirlilik bulunup bulunmadığının analiz edilmesi için ekipler, deniz suyundan numune aldı. Deniz kirliliğiyle mücadele etmek, kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı kirliliği önlemek amacıyla yayımlanan "Denizcilik Atıkları Uygulaması" genelgesi kapsamında bilgilendirme yapıldı. Ekipler, Datça Atık Su Arıtma Tesisinde arıtılan suyun derin deşarjla denize bırakıldığı bölgede de inceleme gerçekleştirdi. Analiz için deniz yüzeyi ve dibinden numune alındı, deniz suyu sıcaklığı ölçüldü, teknelerin atıklarıyla ilgili denetleme yapıldı. Denetimlerin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

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