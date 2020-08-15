Muğla'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, biri kayboldu - Son Dakika

Muğla'nın Ula ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 arkadaştan 2'si kurtarıldı, biri kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Akyaka Mahallesi Halk Plajı'nda denize giren Melike Kaya (21) ile kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki arkadaşı, bir süre sonra suda batıp çıkmaya başladı.

Sahilde bulunan vatandaşlar ile cankurtaranın durumu fark etmesi üzerine, Kaya'nın 2 arkadaşı kıyıya çıkarıldı. Kaya ise suda kayboldu.

Akyaka Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.