Muğla'da denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Konya'da teslim oldu - Son Dakika
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Muğla'da denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Konya'da teslim oldu

23.04.2022 21:09
Muğla'da denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Konya'da teslim oldu

Muğla'nın Datça ilçesinde denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, Konya'da jandarmaya teslim oldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli, Konya'da jandarmaya teslim oldu.

Ereğli ilçesinde jandarmaya teslim olan Ö.Ş, Datça ilçesi Palamutbükü Koyu'nda dün cesedi bulunan Fırat Koç'u öldürdüğünü itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Palamutbükü Akçabük Koyu'nda dün denizde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerine bildirmiş, bölgeye gelen ekiplerin yaptığı incelemede hayatını kaybettiği belirlenen kişinin Fırat Koç olduğu tespit edilmiş, ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürülmüştü.

Muğla'da denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Konya'da teslim oldu
Muğla'da denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Konya'da teslim oldu

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Ereğli, Fırat, Konya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Konya'da teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da denizde cesedi bulunan kişiyi öldürdüğünü itiraf eden şüpheli Konya'da teslim oldu - Son Dakika
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