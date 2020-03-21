Muğla'da denizde iki erkek cesedi bulundu - Son Dakika

Muğla'da denizde iki erkek cesedi bulundu
7 saat önce
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde iki erkek cesedi bulundu.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde iki erkek cesedi bulundu.
Sahil Güvenlik ve dalgıç polis ekiplerince, Gökova Körfezi Balıkaşıran mevkisinde iki erkek cesedi olduğu fark edildi.
Ekipler, cesetleri Çatı Koyu'ndan karaya çıkardı.
Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürülen cesetlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 03:06 Kaynak: AA
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