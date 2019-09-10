Son Dakika Haberleri: Muğla'da denizde kadın cesedi bulundu
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Muğla'da denizde kadın cesedi bulundu

50 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Muğla'da denizde kadın cesedi bulundu, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde kadın cesedi bulundu.

Gümüşlük Koyu'nda denizde bir kişinin hareketsiz halde kıyıya doğru sürüklendiğini görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede, cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik botuna alınarak kıyıya getirilen kadının cesedi, kesin ölüm sebebi ve kimlik bilgilerinin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan cesedin, Yunan adalarına yasa dışı yollarla geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden birine ait olduğu tahmin ediliyor.

Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 05:14 Kaynak: AA
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