Son Dakika Haberleri: Muğla'da denizde kafasını tekneye çarpan kişi yaralandı
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Muğla'da denizde kafasını tekneye çarpan kişi yaralandı

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzerken kafasını tekneye çarpan kişi yaralandı.

Muğla'da denizde kafasını tekneye çarpan kişi yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yüzerken kafasını tekneye çarpan kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.U (60) Göcek Mahallesi Yassıcalar mevkisinde "Cevdet Kaptan 1" isimli günübirlik gezi teknesinden yüzmek için denize girdi.

Yüzerken kafasını teknenin altına vuran M.U. yaralandı. Teknede bulunanların yardım istemesi üzerine Göcek Sahil Güvenlik ekipleri, sağlık ekiplerini tekneye ulaştırdı.

İlk müdahalesi teknede yapılan M.U, sahil güvenlik botuyla Göcek İskelesi'nde bekleyen ambulansa götürüldü.

Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan M.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fethiye, Göcek, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 01:16 Kaynak: AA
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