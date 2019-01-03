Muğla'da Denizde Mahsur Kalan Balıkçılar Kurtarıldı
11 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde balık tutmak için açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde balık tutmak için açıldıkları denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan 3 kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Balıkçı Şuayip Camuzcu, Murat Kaya
ve Mustafa Karabörk
sabah saatlerinde "Karabayır" isimle tekneyle denize açıldı. Şiddetli yağış ve dalgalar nedeniyle Fethiye Körfezi açıklarındaki Kızıl Ada'ya sığınan balıkçılar, Sahil Güvenlik ekiplerini arayarak yardım istedi.
Sahil Güvenlik ekipleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 kişiye güçlükle ulaştı. Bota alınarak Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı
'na getirilen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan balıkçı teknesinin Kızıl Ada'da kaldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:22 Kaynak: AA
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