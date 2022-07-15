Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motoru bozulan "Rüzgar-1521" isimli 4 metrelik botun sürüklendiği ve içerisindeki 5 kişinin de yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.

Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Datça, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.