Muğla'da denizde sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde motor arızası yapıp sürüklenen bottaki 5 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçe açıklarında motoru bozulan "Rüzgar-1521" isimli 4 metrelik botun sürüklendiği ve içerisindeki 5 kişinin de yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine belirtilen bölgeye hareket etti.
Ekipler, bottaki 5 Türk vatandaşını kurtararak Datça Limanı'na çıkardı. Bot ise sahil güvenlik botuna bağlanarak kıyıya çekildi.
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