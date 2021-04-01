Muğla'da denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motor arızası nedeniyle denizde sürüklenen lastik bottaki 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris ilçesi açıklarındaki lastik botun motor arızası yüzünden sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA
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