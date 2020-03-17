Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

7 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişi için arama çalışmaları devam ediyor.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden iki gün önce balık tutmak için 4,5 metrelik fiber tekne ile denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin iki bot, bir mobil radar timiyle başlattığı ve Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timinin de destek verdiği arama çalışmalarına İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri, jandarma ve AFAD ekipleri de katılıyor.

Aramayı kuvvetli rüzgara rağmen sürdüren ekipler, henüz tekne ve kayıp kişilere ait bir iz ve bulguya ulaşamadı.

Kayıp kişilerin yakınları da çalışma yapılan bölgede endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 04:46 Kaynak: AA
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