Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden balık tutmak için tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yürütülen çalışmalara yeniden başlandı.

Gökova Körfezi'ndeki çalışmalar, Marmaris, Datça, Milas ve Ula kıyıları olmak üzere körfezin iki yakasında yürütülüyor.

Hava destekli çalışmalarda Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki bot, bir mobil radar timi, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yapıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri ise botlarla arama çalışmalarına katılıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri de karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde çalışma yürütüyor.

Deniz, kara ve havadan arama çalışmasını yürüten ekipler, henüz tekne ve kayıp kişilere ait herhangi bir ize rastlamadı.

Kayıp kişilerin yakınlarının bölgedeki endişeli bekleyişi sürüyor.

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı, 15 Mart Pazar günü sabah saatlerinde Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılmıştı. Kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.