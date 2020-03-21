Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu - Son Dakika

Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu

6 saat önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu.

Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,5 metrelik fiber tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu.

Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden balık tutmak için tekneyle denize açıldıktan sonra haber alınamayan Metin Zınk, Erdoğan İnce ve Özkan Akıncı'yı bulmak için yürütülen çalışmalara yeniden başlandı.

Gökova Körfezi'ndeki çalışmalar, Marmaris, Datça, Milas ve Ula kıyıları olmak üzere körfezin iki yakasında yürütülüyor.

Hava destekli çalışmalarda Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı iki bot, bir mobil radar timi, Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timi görev yapıyor.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Polis Dalgıç ekipleri ise botlarla arama çalışmalarına katılıyor. Jandarma ve AFAD ekipleri de karadan kıyı ve kıyıya yakın bölgelerde çalışma yürütüyor.

Deniz, kara ve havadan arama çalışmasını sürdüren ekipler, biri Marmaris Güllük Burnu açıkları, diğeri Bördübet Koyu'nda kıyıya vurmuş 2 erkek cesedi buldu.

Ekipler tarafından denizden çıkarılan cesetler, Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kayıpların aileleri, cesetlerin İnce ve Akıncı'ya ait olduğunu teşhis etti. İnce ve Akıncı'nın yakınları gözyaşı döktü.

Kaybolan Zınk'ı arama çalışmaları sürüyor.

Marmaris'te yaşayan Erdoğan İnce, Metin Zınk ve Özkan Akıncı, 15 Mart Pazar günü sabah Karacasöğüt Mahallesi Ayın Koyu mevkisinden tekneyle denize açılmış, kendilerinden haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirmişti.

Marmaris, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 06:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu
Yasağa rağmen meşaleli asker uğurlaması yapıldı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı
THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek THY ve Pegasus, 65 yaş ve üstü yolcuları kabul etmeyecek         
21:28
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak Türkiye'den KKTC'ye koronavirüs için 72 milyon liralık finansal kaynak         
17:18
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım         
15:51
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu İtalya'da koronavirüsten ölenlerin 3 bin 200'ünün yaş ortalaması 78,5 oldu         
15:40
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları, video yayınlayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti         
13:00
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı Ürdün'de koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı başladı         
09:10
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüs nedeniyle 33 kişi daha hayatını kaybetti         
09:05
Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu Eşinden yeni boşanan genç kadın, bedenindeki morluklarla evinin banyosunda ölü bulundu         
09:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı         
00:22
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 01:12:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da denize açıldıktan sonra haber alınamayan 3 kişiden 2'sinin cesedi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]