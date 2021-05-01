Bazı vatandaşlar da ceza yazılmaması uzun süre polise direndi.

Burgaz mevkisinde sahile çadır kuran 9 kişiye de kısıtlamaya uymadıkları için ceza yazıldı.

Kentin farklı bölgelerinde denetimlerini sürdüren polis ekipleri, sahillere giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturdu. Sahilde pasaport kontrolü yapan ekipler, turist olmadıkları belirlenen 17 kişiye cezai işlem uyguladı.

Güneşli havayı fırsat bilen ve kısıtlamadan muaf tutulan turistler, İskele Mahallesi'ndeki Saklıkoy ve Hastanealtı plajlarından denize girdi, güneşlendi.

Muğla 'nın Datça ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde denize giren ve sahilde çadır kuran 26 kişiye para cezası uygulandı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da denize giren ve çadır kuran 26 kişiye ceza kesildi - Son Dakika

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