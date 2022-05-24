Muğla'da depo yangını korkuttu - Son Dakika
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Muğla'da depo yangını korkuttu

24.05.2022 12:47
Muğla'da depo yangını korkuttu

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir kırtasiyenin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir kırtasiyenin depo kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, Kocamustafa Efendi Caddesi üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir kırtasiyenin depo kısmından yükselen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Yangın sonrası depoda maddi hasar meydana gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Muğla'da depo yangını korkuttu
Muğla'da depo yangını korkuttu
Muğla'da depo yangını korkuttu

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da depo yangını korkuttu - Son Dakika


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