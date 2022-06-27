Depoda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, bir depoya düzenlenen operasyonda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirildi.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince kaçak alkolle ilgili çalışma yürütüldü.
Çalışma sonucunda Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisindeki bir depoya operasyon düzenleyen ekipler, farklı markalarda 17 bin 150 şişe kaçak alkol ele geçirdi.
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