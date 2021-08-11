Muğla'nın Datça ilçesinde günlerdir sık sık depremler yaşanırken son olarak bugün saat 13.24'te, 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.
Muğla'nın merkezinde hissedilmeyen depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika