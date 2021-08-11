Muğla'da deprem! Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Muğla'nın Datça ilçesinde günlerdir sık sık depremler yaşanırken son olarak bugün saat 13.24'te, 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi.

DATÇA'YA UZAKLIĞI 46,42 KİLOMETRE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.

CAN KAYBI YAŞANMADI

Muğla'nın merkezinde hissedilmeyen depremin herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı belirtildi.