Üye Girişi
Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

15.12.2021 20:28
Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Demiral idaresindeki 34 DOE 959 plakalı otomobil, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Demiral, itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Demiral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

İtfaiye, Yatağan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
20:25 Rudiger'in yeni sözleşme için istediği rakam "servet" niteliğinde
20:19 Eşini 51 yerinden bıçaklayan cani kocanın yargılandığı davada kan donduran sözler: Parmakları kesilmiş, gözü çıkarılmış
20:17 İngiltere'de 100 kadın ve çocuğun cansız bedenini istismar eden hastane çalışanına ömür boyu hapis
20:14 Son Dakika! Türkiye'de 15 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 193 kişi vefat etti, 19 bin 872 yeni vaka tespit edildi
19:49 Luis Nani, Felipe Melo'nun yanına gidiyor
19:48 Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı sözlerine Muharrem İnce'den çarpıcı yorum: Doğrusu budur
19:35 2020 yılı FIFA kokartı takacak hakemlerimiz belli oldu
19:34 Çoban köpeklerinin kazdığı çukurdan cansız beden çıktı
19:21 Bakan Nebati'nin iş insanı kardeşinden faiz yorumu geldi
19:09 Dolar, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen vatandaşa: Harika hayatına devam et Akşener'den 650 lirayla geçindiğini söyleyen vatandaşa: Harika hayatına devam et         
20:41
Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in vasiyeti yerine getirildi         
18:38
Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor Konuşanlar programının 44. bölümüne ilişkin RTÜK kararı: Yayından kaldırılıyor         
16:30
Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor Hapis cezası onanan Çilem Doğan'dan Yargıtay'a itiraz: Bu karar bana 'Neden ölmedin" mesajı veriyor         
15:30
Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı Hastanede tedavi gören Gülçin, kazada hayatını kaybeden sevgilisinin cenazesine katılamadı         
15:15
3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı 3 çocuk annesi kadın, "Sen güzel görünmüyorsun" aşağılamalarına dayanamadı! Müthiş değişim görenleri şaşırttı         
15:03
Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız Son Dakika! Başkan Burak Elmas'tan TFF'ye kritik rest: Yayın ihalesinden çıkarız         
14:28
Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi Metroda iğrenç taciz! Haber muhabirine cinsel organını göstermek istedi         
13:56
Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia Numan Kurtulmuş'tan "Ekonomik OHAL" tartışmalarına sert çıkış: Saçma sapan bir iddia         
12:35
Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade Üzerinde sperm bulunmuştu! Liseli Gamze'nin davasıyla ilgili gidişatı değiştirecek ifade         
12:14
Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı Esnafa verdiği parayla gündem olan Sarıgül herkesi şaşırttı         
11:42
Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Elinde doları olanlar dikkat! Analistler, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı         
11:35
Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı Çalışmayan bulaşık makinesinin içini açan aile, gördüğü manzara karşısında şaşırdı         
10:37
Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu Düğüne damga vuran anlar! Tanga gelinlikle twerk yapan gelin, sosyal medyada gündem oldu         
09:55
Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu Son Dakika: Sahte içki ölümleri, KOM Daire Başkanlığı'nı harekete geçirdi! 81 ilde ''Zehir'' operasyonu         
09:35
Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı Adana'da köpek gezdiren bir kişi tartıştığı genci bıçaklayarak ağır yaraladı         
08:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2021 20:48:41. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement