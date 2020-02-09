Muğla'da derede erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Muğla'da derede erkek cesedi bulundu

19 dakika önce

Muğla'nın Marmaris ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.

Muğla'da derede erkek cesedi bulundu, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde derede erkek cesedi bulundu.


Tepe Mahallesi'nde denize dökülen Azmak deresinde bir kişiyi hareketsiz halde görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.


Bölgeye gelen sağlık ekibi, sudan çıkartılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.


Polis ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin Yaşar Şafak Samur'a (65) ait olduğu tespit edildi.

Samur'un, derede bağlı bulunan teknelerden birinde yaşadığı öğrenildi.

Herhangi bir ateşli silah veya kesici alet izine rastlanmayan ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Marmaris, Polis, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:20 Kaynak: AA
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