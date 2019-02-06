Son Dakika Haberleri: Muğla'da Derede Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı

Muğla'da Derede Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı

49 dakika önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde girdikleri derede mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'da Derede Mahsur Kalan Köpekler Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde girdikleri derede mahsur kalan 2 köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kapubağ Bağyaka Mahallesi Eskideğirmen mevkisinde Nedim Yörük köpekleri ile ava çıktı. İki köpek, dereden geçerken boyunlarındaki ipler çalılara takıldı.

Suyun debisinin yüksek olması nedeniyle dereye giremeyen Yörük, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yoğun su akışının bulunduğu dereye halatlarla istasyon kurarak, köpekleri kurtarıp sahibine teslim etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:57 Kaynak: AA

İtfaiye, Yatağan, Muğla, Güncel
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