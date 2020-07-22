Muğla'da dereye giren kişi boğuldu - Son Dakika

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde serinlemek için dereye giren kişi boğuldu.

Arkadaşlarıyla Ören Mahallesi'ndeki Karanlıkiçi Kanyonu'na giden Şahin Külür (35), serinlemek için kanyondaki dereye girdi. Bir süre sonra Külür'ün suda hareketsiz olduğunu gören arkadaşları, 112 Acil Sağlık ekibinden yardım istedi.

Bölgeye giden sağlık ekiplerinin Şahin Külür'ün cansız bedenini sudan çıkaramaması üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçları sevk edildi.

Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan Külür'ün cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Şahin Külür'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.