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Muğla'da devam eden 3 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor - Son Dakika

Muğla'da devam eden 3 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor

06.08.2021 12:00
Muğla'da devam eden 3 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor, System.String[]

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 3 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Muğla'da farklı aralıklarla çıkan 3 yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Yangın bölgesinde 4 uçak, 15 helikopter, 233 arazöz, 97 iş makinesi, çok sayıda itfaiye aracı, su tankeri ve TOMA ile çeşitli kurumlara ait araçlar kullanılıyor. Ayrıca yangın bölgelerinde bin 533 orman personeli görev yapıyor.

Kentteki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan bir helikopter ve uçak ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı ve 2 helikopter ile İspanya'dan 2 yangın söndürme uçağı destek veriyor.

Yangınların kontrol altına alınması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Milas'ın Ören Mahallesi Fesleğen mevkisindeki orman yangınlarını da kontrol altına alabilmek için çalışma yürütülüyor.

Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları sürüyor.

Bölgede günün ilk ışıklarıyla hava araçlarıyla da müdahaleye başlandı.

Kavaklıdere ilçesi Menteşe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 3 gün önce başlayan ve Menteşe ilçesine ulaşan yangını kontrol altına almak için yoğun mücadele veriliyor.

Yangının etkili olduğu 2 ilçe arasındaki ormanlık alanlarda bulunan bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.

Köyceğiz ilçesindeki yangının da söndürülmesi için çalışılıyor.

İspanya, Yangın, Rusya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da devam eden 3 yangına havadan ve karadan müdahalede bulunuluyor - Son Dakika


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