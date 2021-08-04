Muğla'da devam eden 6 yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor - Son Dakika

Muğla'nın ilçelerinde etkisini sürdüren yangınların kontrol altına alınması için havadan ve karadan etkin mücadele sürdürülüyor.

İl genelinde bir haftadır farklı aralıklarla çıkan 6 yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, birçok ilden gelen itfaiye personeli, kolluk kuvvetleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Yangın bölgesinde, 6 uçak, 16 helikopter, çok sayıda arazöz, iş makinesi, su tankeri, TOMA ile kurumlara ait araçlar görev yapıyor.

Denize yakın bölgelerde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ekipler de alevlere müdahale ediyor.

Muğla'daki yangın söndürme çalışmalarına, Azerbaycan'dan 1 helikopter ile 105 itfaiye personeli, Rusya'dan 2 yangın söndürme uçağı, İran'dan bir yangın söndürme uçağı, 2 helikopter destek veriyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.