Son Dakika Haberleri: Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü
Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü - Son Dakika

Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yayladan sahil kesimine deve, eşek ve küçükbaş hayvanlarıyla göç eden aile, ilginç görüntü oluşturdu.

Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yayladan sahil kesimine deve, eşek ve küçükbaş hayvanlarıyla göç eden aile, ilginç görüntü oluşturdu.

Yaz mevsimini Antalya-Muğla sınırında yer alan 2 bin 500 rakımlı Ak Dağ'ın eteklerindeki Tezli Yaylası'nda geçiren 61 yaşındaki Yusuf Demirci ve ailesi, sahile göçmek için 3 gün önce yola çıktı.

Fethiye-Kaş kara yolunun kıyısından 200 küçükbaş hayvan, deve ve eşekleriyle yürüyen Demirci ailesinin göçü, ilgi çekti. Yolda araçlarını durduran bazı vatandaşlar Demirci ailesinin göçünü, cep telefonlarıyla görüntüledi. Demirci ailesi, yolculuğun ardından kışı geçirecekleri Seydikemer ilçesinin Karadere Mahallesi'ne ulaştı.

Yusuf Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, atalarından kalan Yörük kültürünü devam ettirdiklerini söyledi.

Develer eşliğinde yürüyerek göç eden fazla aile kalmadığını belirten Demirci, "Kışı sahil kesiminde geçireceğiz. Nisan-mayıs ayı gibi tekrar yaylaya göç var. Gücüm yettiği kadar bu göçü sürdürmeye devam edeceğim." dedi.

Demirci ailesinin yürüyüşüne bir süre eşlik eden Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak ise bölgede bu kültürün son temsilcilerinin Demirci ailesi olduğunu ifade etti.

Bölgedeki son göçlerin yaşandığını kaydeden Kıvrak, "Geçmiş yıllarda bu göçü yapan çok aile vardı ancak büyükler ölünce, çocukları bu kültürü sürdüremedi. Biz dernek olarak kültürümüzün yaşatılması için ailelerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Onlarda destek vermek için çabalıyoruz. Umarım bu kültür daima hayatta kalır. Yaylalarımızda hayvanlar, yayla yollarımızda Yörükler eksik olmaz." diye konuştu.

Seydikemer, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekrem İmamoğlu'nun içkili yemek masasını Canan Kaftancıoğlu mu sızdırdı?
Kadına yönelik şiddeti canlandırdılar, linç edilmekten zor kurtuldular Suudi Arabistan'a ait helikopter, Husiler tarafından füzeyle vuruldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 22:19:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da develi, eşekli Yörük göçü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]