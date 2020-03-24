Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü - Son Dakika

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Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan operatör öldü
7 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan operatör, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan operatör, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Sahil Ceylan Mahallesi Çaygözü mevkisindeki dere temizliği sırasında kullandığı forkliftin devrilmesi sonucu iş makinesinin altında kalan Mustafa Korkmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Seydikemer ilçesinde dün devrilen forkliftin altında kalan Mustafa Korkmaz, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:46 Kaynak: AA
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