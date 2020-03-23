Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı - Son Dakika

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Muğla'da devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı
6 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen forkliftin altında kalan işçi yaralandı.
Sahil Ceylan Mahallesi Çaygözü mevkisindeki dere temizliği sırasında kesilen ağaçlar, Mustafa Korkmaz'ın kullandığı forklifte yüklendi.
Bir anda devrilen forkliftin altında kalan Korkmaz, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin müdahale ettiği Korkmaz, sevk edildiği Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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