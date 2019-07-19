Son Dakika Haberleri: Muğla'da devrilen kamyonetteki yangın ormana sıçradı
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Muğla'da devrilen kamyonetteki yangın ormana sıçradı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetteki yangın ormanlık alana sıçradı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen kamyonetteki yangın ormanlık alana sıçradı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu 48 E 3829 plakalı kamyonet, Bodrum- Gölköy kara yolu Demir Ormanları mevkisinde devrildi.
Kamyonetin alev alması ve yangının ormanlık alana sıçraması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı arazözlerle yangın söndürüldü. Yaklaşık 200 metrelik ormanlık alanın zarar gördüğü yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.
Sürücüsü bulunamayan kamyonetin altında ve çevresinde bir süre arama yapıldı.
Muğla'da devrilen kamyonetteki yangın ormana sıçradı
Bodrum, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 06:22 Kaynak: AA
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