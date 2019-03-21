Muğla'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü
1 dakika önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hasan Hüseyin Öztürk'ün (71) kullandığı plakasız motosiklet, Akkaya mevkisinde devrildi.
Kafasını kaya parçasına çarpan Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Öztürk'ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:44 Kaynak: AA
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