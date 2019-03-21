Son Dakika Haberleri: Muğla'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

Muğla'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü

1 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Muğla'da Devrilen Motosikletin Sürücüsü Öldü, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Hüseyin Öztürk'ün (71) kullandığı plakasız motosiklet, Akkaya mevkisinde devrildi.

Kafasını kaya parçasına çarpan Öztürk, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öztürk'ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:44 Kaynak: AA

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