Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

18.07.2022 23:16
Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

İsmail Arslan idaresindeki 48 SM 091 plakalı otomobil, Emek Mahallesi KYK Yurtları önünde yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından ön cam kesilerek bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İsmail Arslan, İtfaiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Muğla'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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